Осасуна – Валенсия. Прогноз на матч (09.01.2017)

Осусуна примет Валенсию в рамках 17-го тура испанской Примеры. Команды расположились внизу турнирной таблицы, причем хозяева предстоящей встречи находятся на последней строчке, в 6-ми предыдущих поединках Ла Лиги уступив.





Зато Осасуна продвинулась дальше в Кубке Испании, а именно преодолела стадию 1/16 финала, оставив за бортом турнира Гранаду. Накануне в первом матче 1/8 финала Осасуна была на своем поле бита Эйбаром 3:0, то есть, радовалась команда не долго.





Валенсия, кстати, также была разбита дома в Кубке – «летучие мыши» проиграли Сельте 4:1, продолжив серию неудач, которая преследует Валенсию весь сезон. В Чемпионате Испании команда находится в опасной близости к зоне вылета, что обязывает валенсийцев выигрывать, пусть на выезде, но у соперника, явно уступающего в классе.





С 2011-го года Валенсия не проигрывала Осасуне, зачастую оказываясь сильнее. Предположим, что не возникнет проблем у «летучих мышей» и сейчас – они выиграют уверенно, отличившись в обоих таймах.