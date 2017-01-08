Ювентус – Болонья. Прогноз на матч (08.01.2017)

Ювентус примет Болонью в рамках 19-го тура итальянской Серии А. Туринцы имеют достаточно большой отрыв от преследователей в чемпионской гонке, а значит, имеет право оступиться. Вот только не случиться у Ювентуса осечки в предстоящей встрече, ведь Болонья не тот соперник, который способен что-либо противопоставить «Старой синьоре».





В Серии А Ювентус еще ни разу не сыграл вничью, но рано или поздно чемпион поделит очки. Для Болоньи ничья против Юве станет отличным результатом, но добиться ее станет возможным только в том случае, если не допустить ни единой ошибки в обороне.





Чуть менее года назад Болонье удалось навязать Ювентусу свою игру – дома аутсайдер не пропустил от гранда, хоть отличиться также не смог. В Турине подобного, предположим, не случится – Ювентус найдет лазейки для взятия ворот соперника, скорее всего, туринцы отличаться хотя бы однажды еще до перерыва.