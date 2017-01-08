Милан – Кальяри. Прогноз на матч (08.01.2017)

Милан примет Кальяри в рамках 19-го тура итальянской Серии А. «Россо-нери» не смогли выиграть в предыдущих двух поединках чемпионата, но победив в предстоящей встрече, Милан переместиться на 3-ю строчку турнирной таблицы.





Несомненно, этот сезон, а точнее его половину, Милану в актив стоит занести. В большинстве матчей команда демонстрирует отличную игру, на равных действует против грандов. Случаются у Милана и неудачи, которых, казалось бы, не стоило ожидать, но предположим, что не испытают проблем «красно-черные» в предстоящей встрече, домашней для себя.





Кальяри в этом сезоне на выезде выиграл только однажды, причем в Милане – 2:1 у Интера. За исключением ничейного поединка с Пескарой, в остальных матчах Кальяри проиграл, скорее всего, неудачным для команды окажется игра против «россо-нери».





Милан обязан начать поединок активнее, еще до перерыва свое преимущество преобразовав в забитые мячи. Прогноз – Милан выиграет первый тайм и матч.