Дженоа – Рома. Прогноз на матч (08.01.2017)

Дженоа примет Рому в матче 19-го тура итальянской Серии А. Сыграв на один поединок больше, римляне отстают от лидирующего Ювентуса на 4 пункта. Такое положение обязывает «волков» в предстоящей встрече выигрывать, тем более соперник у Ромы не самый серьезный.





Дженоа расположилась на 12-й строчке, проиграв в предыдущих четырех турах трижды. Что же касается статистики клуба из Генуи в домашних встречах, то у него она отличная – только одна неудача в этом сезоне, причем в последним матче (4:3 против Палермо).





В двух сезонах подряд Рома обыгрывала Дженоа в гостях с минимальным счетом. В мае прошлого года римляне отличились трижды, 2 мяча отправив в сетку ворот соперника в заключительной 15-минутке.





Предположим, что и в предстоящей встрече Рома забьет во втором тайме, стартовая 45-минутка не пройдет с ощутимым преимуществом римлян, скорее всего, до перерыва будет зафиксирована ничья.