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Дженоа – Рома. Прогноз на матч (08.01.2017)
Дата события: 08 января 16:00

Дженоа примет Рому в матче 19-го тура итальянской Серии А. Сыграв на один поединок больше, римляне отстают от лидирующего Ювентуса на 4 пункта. Такое положение обязывает «волков» в предстоящей встрече выигрывать, тем более соперник у Ромы не самый серьезный.


Дженоа расположилась на 12-й строчке, проиграв в предыдущих четырех турах трижды. Что же касается статистики клуба из Генуи в домашних встречах, то у него она отличная – только одна неудача в этом сезоне, причем в последним матче (4:3 против Палермо).


В двух сезонах подряд Рома обыгрывала Дженоа в гостях с минимальным счетом. В мае прошлого года римляне отличились трижды, 2 мяча отправив в сетку ворот соперника в заключительной 15-минутке.


Предположим, что и в предстоящей встрече Рома забьет во втором тайме, стартовая 45-минутка не пройдет с ощутимым преимуществом римлян, скорее всего, до перерыва будет зафиксирована ничья.

Предлагаем сделать ставку на исход «Дженоа не проиграет в 1-м тайме» за коэффициент 1,50 от букмекерской конторы Париматч.
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