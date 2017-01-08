Вильярреал – Барселона. Прогноз на матч (08.01.2017)

Вильярреал примет Барселону в рамках 17-го тура испанской Примеры. Команды расположились в лидирующей группе, а именно на четвертой и второй строчках соответственно, что может устраивать «желтую субмарину», но никак не каталонцев. Барселона преследует максимальные цели, а на данный момент «сине-гранатовые» уступают в чемпионской гонке мадридскому Реалу.





В случае победы Барселона не улучшит значительно свое турнирное положение, но оступаться команде Луиса Энрике нельзя, даже ничья во встрече с Вилярреалом станет для Барсы неудачей. Вот только обыграть зачастую неуступчивого соперника будет весьма проблематично, особенно если Вильярреал как всегда в этом сезоне надежно сыграет в обороне.





Барселона накануне уступила Атлетику Бильбао на выезде в первом матче Кубка Испании 2:1, практически ничего не создав впереди. Это говорит о не оптимальной атакующей форме Барсы, что повышает шансы Вильярреала на успех в предстоящем поединке.





Прогноз – Барселона не забьет Вильярреалу более двух мячей, как и хозяева не сыграют результативно, основное внимание уделив обороне. Весьма вероятно, что не будет здесь пробит «верх», не говоря уже о более высоком тотале.