Тоттенхэм – Астон Вилла. Прогноз на матч (08.01.2017)

Тоттенхэм примет Астон Виллу в матче 1/32 финала Кубка ФА. В фантастической форме находятся «шпоры», в пяти поединках подряд неизменно выигрывая. Стоит отметить не только успешную серию Тоттенхэма, но и игру команды в обороне – уже очень давно лондонцы не пропускали в одной встрече более одного мяча.





Не удивительно, что именно Тоттенхэм является явным фаворитом матча. Астон Вилла выступает в Чемпионшипе, где пока не находится в числе претендентов на выход в Премьер-Лигу. Поединки с участием клуба из Бирмингема в последнее время не изобилуют забитыми мячами, скорее всего, не станет исключением и предстоящая встреча, а Астон Вилла не сумеет выиграть.





Астон Вилла постарается сдержать атакующий напор хозяев в стартовые минуты поединка, но если этого сделать бирмингемцам не удастся – они рискуют уступить разгромно. Тоттенхэм вполне может надеяться на свой класс, не форсируя события, впрочем, лондонцы все равно прибавят, когда будет необходимость. Предположим, что больше мячей Тоттенхэм забьет после перерыва.