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Тоттенхэм – Астон Вилла. Прогноз на матч (08.01.2017)
Дата события: 08 января 18:00

Тоттенхэм примет Астон Виллу в матче 1/32 финала Кубка ФА. В фантастической форме находятся «шпоры», в пяти поединках подряд неизменно выигрывая. Стоит отметить не только успешную серию Тоттенхэма, но и игру команды в обороне – уже очень давно лондонцы не пропускали в одной встрече более одного мяча.


Не удивительно, что именно Тоттенхэм является явным фаворитом матча. Астон Вилла выступает в Чемпионшипе, где пока не находится в числе претендентов на выход в Премьер-Лигу. Поединки с участием клуба из Бирмингема в последнее время не изобилуют забитыми мячами, скорее всего, не станет исключением и предстоящая встреча, а Астон Вилла не сумеет выиграть.


Астон Вилла постарается сдержать атакующий напор хозяев в стартовые минуты поединка, но если этого сделать бирмингемцам не удастся – они рискуют уступить разгромно. Тоттенхэм вполне может надеяться на свой класс, не форсируя события, впрочем, лондонцы все равно прибавят, когда будет необходимость. Предположим, что больше мячей Тоттенхэм забьет после перерыва.

Предлагаем сделать ставку на исход «Тоттенхэм выиграет второй тайм» за коэффициент 1,56 от букмекерской конторы Винлайнбет.
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