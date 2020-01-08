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Челси – Петерборо Юнайтед. Прогноз на матч (08.01.2017)
Дата события: 08 января 17:00

Челси примет Петерборо Юнайтед в матче 1/32 финала Кубка ФА. Переигровка возможна только при ничьей, а шансы на ответный поединок откровенно низки, учитывая разницу команд в классе. Ко всему прочему Челси сыграет на своем поле, где на протяжении долгого времени лишь побеждают.


Накануне Челси прервал свою удачную серию, в гостях уступив Тоттенхэму 2:0. Поражение должно вдвойне мотивировать «аристократов», в предстоящей встрече они постараются реабилитироваться перед болельщиками, как можно увереннее обыграв скромный Плимут.


Предположим, что Челси мощно начнет, один или даже несколько раз отличившись в первые полчаса. Конечно, совершить камбэк Плимут не сможет, разве что забить гол престижа, например, уже в заключительные 20 минут.


Что же касается ставки на игру, то здесь стоит рассмотреть вариант виктории Челси в первом тайме. Да, коэффициент на такой исход не самый высокий, особенно если сравнивать с разгромной победой Челси, но в связке с прогнозом на итоговую победу можно повысить общий выигрыш.

Предлагаем сделать ставку на исход «Челси выиграет первый тайм и матч» за коэффициент 1,57 от букмекерской конторы Париматч.
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