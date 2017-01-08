Ливерпуль – Плимут. Прогноз на матч (08.01.2017)

Ливерпуль примет Плимут в матче 1/32 финала Кубка ФА. Если этот поединок завершится вничью, то командам придется играть ответную встречу, что как минимум мерсисайдцев не устраивает. Да, Ливерпуль не выступает на европейской арене, но ведет борьбу за самые высокие места в Премьер-Лиге, а распыляться на матчи Кубка гранду явно не хочется.





Ливерпуль наверняка не выставит против Плимута основу, но даже резервный состав «красных» значительно превосходит соперника. Команда Юргена Клоппа находится в хорошей форме, пусть мерсисайдцы и не смогли победить в предыдущем туре Премьер-Лиги, в гостях против Сандерленда разойдясь миром 2:2.





Плимут выступает во Второй английской лиге, что свидетельствует о классе команды. Постарается Плимут продемонстрировать свою лучшую игру против Ливерпуля, но максимум на что хватит аутсайдера – не проиграть с разгромным счетом, а для этого придется особое внимание уделить обороне. Впрочем, рано или поздно Ливерпуль реализует моменты, включившись в игру, например, это случится после перерыва.