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Престон – Арсенал. Прогноз на матч (07.01.2017)
Дата события: 07 января 19:30

Престон примет Арсенал в матче 1/32 финала Кубка ФА. Букмекеры оценивают шансы на второй поединок в противостоянии команд минимальными, ведь Арсенал, судя по котировкам, должен уверенно обыгрывать соперника на выезде.


«Канониры» вряд ли станут играть на ничью, ведь им и так предстоит сложный график, тратить силы на поединки Кубка не входит в планы Арсенала. Лондонцы после серии неудач выиграли в предыдущих 2-х встречах их трех, а в последнем матче спаслись в гостях у Борнмута, уступая в определенный момент 3:0 – в итоге 3:3. Такая статистика свидетельствует о хорошей форме столичного коллектива.


Камбэк, как кажется, должен положительным образом сказаться на игре Арсенала в предстоящих поединках, особенно матчах против клубов, явно уступающим в классе. Престон в турнирной таблице Чемпионшипа не на главных ролях, что уж говорить о Арсенале, который не потерял надежд сразу на все трофеи в текущем сезоне. Прогноз – «канониры» выиграют в 2 мяча на выезде, предотвратив ответный поединок.

Предлагаем сделать ставку на исход «Арсенал выиграет» за высокий коэффициент 1,46 от букмекерской конторы Вильям Хилл.
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