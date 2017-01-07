Престон – Арсенал. Прогноз на матч (07.01.2017)

Престон примет Арсенал в матче 1/32 финала Кубка ФА. Букмекеры оценивают шансы на второй поединок в противостоянии команд минимальными, ведь Арсенал, судя по котировкам, должен уверенно обыгрывать соперника на выезде.





«Канониры» вряд ли станут играть на ничью, ведь им и так предстоит сложный график, тратить силы на поединки Кубка не входит в планы Арсенала. Лондонцы после серии неудач выиграли в предыдущих 2-х встречах их трех, а в последнем матче спаслись в гостях у Борнмута, уступая в определенный момент 3:0 – в итоге 3:3. Такая статистика свидетельствует о хорошей форме столичного коллектива.





Камбэк, как кажется, должен положительным образом сказаться на игре Арсенала в предстоящих поединках, особенно матчах против клубов, явно уступающим в классе. Престон в турнирной таблице Чемпионшипа не на главных ролях, что уж говорить о Арсенале, который не потерял надежд сразу на все трофеи в текущем сезоне. Прогноз – «канониры» выиграют в 2 мяча на выезде, предотвратив ответный поединок.