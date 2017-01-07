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Эвертон – Лестер. Прогноз на матч (07.01.2017)
Дата события: 07 января 17:00

Эвертон примет Лестер в рамках 1/32 финала Кубка ФА. Обе команды представляют Премьер-Лигу, а значит, можно говорить о том, что им не повезло с жеребьевкой. В предстоящей встрече Эвертон выступит в качестве фаворита, но это не гарантирует легкой жизни «ирискам».


Лестер постарается зацепиться за ничью – тем самым противостояние не завершится, а продолжиться во втором поединке на поле «лис», где у коллектива Раньери будет преимущество. Учитывая умение Лестера грамотно действовать в обороне, предположим, что в Ливерпуле команда способна реализовать задачу сыграть вничью, причем малорезульттивную – Лестер сыграет в контратакующем стиле, отдаст Эвертону инициативу.


В концовке декабря в Чемпионате Англии Лестер дома проиграл Эвертону 2:0, оба мяча от соперника пропустив во втором тайме. Предположим, что в предстоящей встрече до перерыва команды снова не порадуют результативностью, максимум, на что сподобятся Эвертон и Лестер – один забитый мяч, например, в заключительной 5-минутке перед перерывом.

Предлагаем сделать ставку с подстраховкой на исход «тотал первого тайма меньше 1,5» за коэффициент 1,42 от букмекерской конторы 1хбет.
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