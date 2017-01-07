Эвертон – Лестер. Прогноз на матч (07.01.2017)

Эвертон примет Лестер в рамках 1/32 финала Кубка ФА. Обе команды представляют Премьер-Лигу, а значит, можно говорить о том, что им не повезло с жеребьевкой. В предстоящей встрече Эвертон выступит в качестве фаворита, но это не гарантирует легкой жизни «ирискам».





Лестер постарается зацепиться за ничью – тем самым противостояние не завершится, а продолжиться во втором поединке на поле «лис», где у коллектива Раньери будет преимущество. Учитывая умение Лестера грамотно действовать в обороне, предположим, что в Ливерпуле команда способна реализовать задачу сыграть вничью, причем малорезульттивную – Лестер сыграет в контратакующем стиле, отдаст Эвертону инициативу.





В концовке декабря в Чемпионате Англии Лестер дома проиграл Эвертону 2:0, оба мяча от соперника пропустив во втором тайме. Предположим, что в предстоящей встрече до перерыва команды снова не порадуют результативностью, максимум, на что сподобятся Эвертон и Лестер – один забитый мяч, например, в заключительной 5-минутке перед перерывом.