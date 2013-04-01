Манчестер Юнайтед – Рединг. Прогноз на матч (07.01.2017)

Манчестер Юнайтед примет Рединг в матче 1/32 финала Кубка ФА. Чтобы выявить победителя противостояния на данной стадии турнира, достаточно одного поединка, предположим, что не придется играть второй раз «красным дьяволам» и Редингу – один из коллективов обязательно окажется сильнее сейчас.





Букмекеры явное предпочтение отдают Манчестер Юнайтед, который набрал отличную форму, в 8-ми последних матчах выиграв 8 раз, да и сыграет команда Моуриньо на своем поле. Конечно, Рединг не менее мотивирован, но все же гости сосредоточены на Чемпионшипе, где клубу предстоит борьба за сохранение место в зоне плей-офф, а, возможно, и прямую путевку в Премьер-Лигу.





Предположим, что Манчестер Юнайтед выиграет у Рединга благодаря атаки, отличившись в матче с не самым мощным соперником дважды или трижды. Скорее всего, еще до перерыва «красные дьяволы» создадут гандикап в счете - в первом тайме хозяева должны забить.