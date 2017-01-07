Наполи – Сампдория. Прогноз на матч (07.01.2017)

Наполи примет Сампдорию в рамках 19-го тура итальянской Серии А. Перед Новым годом неаполитанцы в гостях не смогли переиграть Фиорентину (ничья 2:2), тем самым отдалившись от дуэта лидеров, которую составляют Рома и Ювентус.





Конечно, Наполи не теряет мотивации, команда с новыми силами вступает во вторую половину сезона, хорошо бы начать ее с победы. Сампдория не входит в число клубов, претендующих на высокие позиции, а значит, и действовать гости будут с прицелом, разве что, на ничью, впрочем, и минимальное поражение Сампдорию слишком не расстроит.





В последних пяти очных поединках обе команды забивали, трижды сильнее оказывался Наполи, действую сверхрезультативно (4, 4 и 5 голов), два раза фиксировалась ничья, в том числе и в последней встрече коллективов в Неаполе – 2:2.





Предположим, что в предстоящем матче голов снова будет много, но выиграет непременно Наполи, например, с разницей в 2 мяча. Прогноз – виктория фаворита 3:1, причем хозяева обязательно возьмут верх в первом тайме.