Реал Сосьедад – Севилья. Прогноз на матч (07.01.2017)

Реал Сосьедад примет Севилью в рамках 17-го тура испанской Примеры. Команды являются прямыми конкурентами за третье лигочемпионское место в таблице, но еще несколько клубов ведут борьбу за вакантную позицию, среди которых мадридский Атлетико.





Именно Севилья сейчас имеет наилучшее положение, после 16-ти туров занимая 3-ю строчку и опережая преследователей (Вильярреал и Реал Сосьедад) на 4 очка. Это не дает права севильцам оступаться в предстоящей встрече, а поражение в Сан-Себастьяне вполне возможно, учитывая умение Реала Сосьедад мощно играть дома.





Только в стартовом поединке чемпионата Реал Сосьедад на своем поле проиграл – мадридскому Реалу 3:0. Лишь в одной встрече после того фиаско команда пропустила более одного мяча в свои ворота, позволив в победном для себя матче дважды отличиться Валенсии (3:2).





Скорее всего, результативным получится и предстоящая встреча, в которой букмекеры отдают предпочтение хозяевам, а не Севилье, выступающей на выезде зачастую хуже, причем намного, чем дома. Прогноз – виктория Реала Сосьедад 2:1.