Реал Мадрид – Гранада. Прогноз на матч (07.01.2017)

Мадридский Реал примет Гранаду в рамках 17-го тура испанской Примеры. Команда Зинедина Зидана в этом сезоне еще ни разу не проиграла, что позволяет «сливочным» уверенно лидировать в чемпионате, также мадридцы вышли в плей-офф Лиги Чемпионов, а в Кубке Короля, обыграв накануне Севилью 3:0, практически наверняка гарантировали место в четвертьфинале.





Гранада вылетела из Кубка страны, не сумев в двухматчевом противостоянии взять верх над Осасуной, которую команда опережает в турнирной таблице чемпионата, причем только ее. Да, Гранада расположилась на 19-й строчке, имея минимальные шансы в ближайшее время подняться выше.





В прошлом сезоне Гранада в Мадриде проиграла только в один мяч, что стало в некоторой степени неожиданностью, ведь до этого, а именно в апреле 2015-го года, «королевский клуб» просто разбил дома Гранаду, со счетом 9:1 деклассировав соперника. Предположим, что разгромом завершится и предстоящая встреча, в которой голы будут забиты даже в стартовой 20-минутке.