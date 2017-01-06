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Эспаньол – Депортиво. Прогноз на матч (06.01.2017)
Дата события: 06 января 21:45

Эспаньол примет Депортиво в рамках 17-го тура испанской Примеры. Каталонцы являются фаворитами встречи, ведь сыграют они дома, да и по сезону Эспаньол вызывает более приятное впечатление, чем соперник.


На данный момент Эспаньол занимает 9-ю строчку в турнирной таблице, практически не имея шансов в ближайшее время подеяться значительно выше. Депортиво также свои позиции не улучшит сейчас, даже если выиграет в нескольких поединках подряд.


При этом в борьбе середняков не кажется, что встреча завершится миром, скорее всего, один из коллективов окажется сильнее в один мяч. Предположим, что успеха добьется Эспаньол, который выиграл в феврале уже прошлого года на своем поле у Депортиво 1:0, тем самым взяв реванш за гостевое фиаско сентября 2015-го года (3:0). Возможно, следует здесь подстраховаться, ведь игра может оказаться не такой простой с точки зрения прогноза – Депортиво все-таки в последнее время был неплох, в 5-ти матчах уступив лишь мадридскому Реалу в гостях 3:2.

Предлагаем сделать ставку на исход «ничья хотя бы в одном из таймов – да» за коэффициент 1,45 от букмекерской конторы Париматч.
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