Эспаньол – Депортиво. Прогноз на матч (06.01.2017)

Эспаньол примет Депортиво в рамках 17-го тура испанской Примеры. Каталонцы являются фаворитами встречи, ведь сыграют они дома, да и по сезону Эспаньол вызывает более приятное впечатление, чем соперник.





На данный момент Эспаньол занимает 9-ю строчку в турнирной таблице, практически не имея шансов в ближайшее время подеяться значительно выше. Депортиво также свои позиции не улучшит сейчас, даже если выиграет в нескольких поединках подряд.





При этом в борьбе середняков не кажется, что встреча завершится миром, скорее всего, один из коллективов окажется сильнее в один мяч. Предположим, что успеха добьется Эспаньол, который выиграл в феврале уже прошлого года на своем поле у Депортиво 1:0, тем самым взяв реванш за гостевое фиаско сентября 2015-го года (3:0). Возможно, следует здесь подстраховаться, ведь игра может оказаться не такой простой с точки зрения прогноза – Депортиво все-таки в последнее время был неплох, в 5-ти матчах уступив лишь мадридскому Реалу в гостях 3:2.