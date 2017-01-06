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США U20 – Канада U20. Прогноз на матч (06.01.2017)
Дата события: 05 января 03:00

США и Канада сойдутся в финальном матче молодежного Чемпионата Мира. Эти сборные встретились на групповой стадии турнира и «звездно-полосатые» неожиданно обыграли хозяев, причем с разницей в две шайбы – 3:1.


До этого, да и после фиаско канадцы только обыгрывали своих соперников, нередко деклассируя их с крупным счетом. Так, например, в полуфинале «родоначальники хоккея» разбили, казалось, мощную сборную Швеции, которая котировалась отнюдь не ниже самих «кленовых листьев» - 5:2.


Вероятнее всего, Канада возьмет реванш у США, по крайней мере, выглядят хозяева по ходу турнира предпочтительнее, несмотря на одно поражение в пассиве, тогда как у Штатов неудач не было. Зато США несколько раз выигрывала минимально, с большим трудом, например, на стадии ½ финала одолела Россию только в серии буллитов.


Скорее всего, Канада начнет поединок активнее, уже на старте матча сумев отличиться. Кажется, что второй период окажется здесь самым результативным, ведь придет в себя и США, только это не позволит гостям зацепиться за итоговую победу. Прогноз – виктория Канады 4:2.

Предлагаем сделать ставку на исход «Канада выиграет минимум 2 периода» за коэффициент 2,2 от букмекерской конторы Париматч.
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