Швеция U20 – Россия U20. Прогноз на матч (05.01.2017)

Швеция сыграет с Россией в матче за третье место на молодежном Чемпионате Мира. Скандинавы великолепно смотрелись до полуфинального поединка против Канады, в котором разгромно были биты хозяевами турнира 5:2.





Россия проиграла на мировом первенстве две встречи, причем обе Соединенным Штатам – 3:2 на групповой стадии и 4:3 в полуфинале (после буллитов). Букмекеры в предстоящем поединке отдают предпочтение более успешной Швеции, но, возможно, скандинавская сборная ставила перед собой изначально максимальные цели, а сейчас просто сдастся.





Перед самым началом Чемпионата Мира россияне и шведы сошлись в товарищеской встрече. Номинальные гости поединка тогда выиграли 4:0, да и месяцем ранее скандинавы выиграли уверенно – 6:3. Взвесив все «за» и «против», отдадим предпочтение все же Швеции, которая найдет мотивацию и завоюет бронзовые медали, впрочем, без борьбы не обойдется.