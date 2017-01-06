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Вест Хэм – Ман Сити. Прогноз на матч (06.01.2017)
Дата события: 06 января 21:55

Вест Хэм примет Ман Сити в рамках 1/32 финала Кубка ФА. Лондонцам не повезло с жеребьевкой, ведь они рискуют вылететь на такой ранней стадии турнира получив такого соперника, но ведь и Сити не позавидуешь, так как Вест Хэм, несмотря на два поражения подряд в чемпионате, прибавил по сравнению со стартом сезона.


Еще в августе на своем поле «горожане» оказались сильнее Вест Хэма в Премьер-Лиге, отправив в сетку ворот команды Билича 3 мяча. Беззубо лондонцы провели первый тайм, так и не потревожив голкипера манкунианцев. В предстоящей встрече от Вест Хэма можно ожидать стартового натиска, и все же не факт, что до перерыва хозяева забьют.


Ман Сити не идеален в обороне, пропуская практически всегда, регулярно отличался против «горожан» и Вест Хэм в последние годы, вряд ли исключением станет встреча в Кубке, где на ничью ни одна из сторон играть не будет – никто не хочет переигровки.


Скорее всего, поединок окажется результативным и завершится, например, викторией 2:1 одной из команд. Букмекеры явное предпочтение отдают Сити, мы же предлагаем рассмотреть вариант с голом хозяев, для более азартных – во втором тайме.

Предлагаем сделать ставку на исход «Вест Хэм забьет» за высокий коэффициент 1,5 от букмекерской конторы Париматч.
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