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Реал Мадрид – ЦСКА. Прогноз на матч (06.01.2017)
Дата события: 06 января 22:00

Мадридский Реал примет московский ЦСКА в рамках 16-го тура Евролиги. Шансы команд на победу в этом поединке абсолютно равны, по крайней мере, если прибегнуть к котировкам букмекеров.


Испанский и российский коллективы расположились о главе турнирной таблицы, имея в пассиве 5 и 3 поражения соответственно. Казалось бы, ЦСКА должен котироваться более высоко, исходя из такой статистики, но стоит учесть тот факт, что «армейцы» проиграли в двух предыдущих поединках, а значит, они не находятся в своей лучшей форме.


В ноябре соперники сошлись друг с другом на площадке ЦСКА – та встреча в Москве завершилась минимальной викторией хозяев 91:90, не стоит исключать точно такой же исход, только вот подобную результативность команды, как кажется, не продемонстрируют.


Предположим, что Реал начнет мощнее, так как перед своими болельщиками по-другому нельзя, но класс соперника скажется к большому перерыву, ЦСКА выровняет игру, как и счет. Прогноз – москвичи выиграют во второй четверти.

Предлагаем сделать ставку с подстраховкой на исход «ничья или победа ЦСКА во второй четверти» за высокий коэффициент 1,75 от букмекерской конторы 1хбет.
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