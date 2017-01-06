Реал Мадрид – ЦСКА. Прогноз на матч (06.01.2017)

Мадридский Реал примет московский ЦСКА в рамках 16-го тура Евролиги. Шансы команд на победу в этом поединке абсолютно равны, по крайней мере, если прибегнуть к котировкам букмекеров.





Испанский и российский коллективы расположились о главе турнирной таблицы, имея в пассиве 5 и 3 поражения соответственно. Казалось бы, ЦСКА должен котироваться более высоко, исходя из такой статистики, но стоит учесть тот факт, что «армейцы» проиграли в двух предыдущих поединках, а значит, они не находятся в своей лучшей форме.





В ноябре соперники сошлись друг с другом на площадке ЦСКА – та встреча в Москве завершилась минимальной викторией хозяев 91:90, не стоит исключать точно такой же исход, только вот подобную результативность команды, как кажется, не продемонстрируют.





Предположим, что Реал начнет мощнее, так как перед своими болельщиками по-другому нельзя, но класс соперника скажется к большому перерыву, ЦСКА выровняет игру, как и счет. Прогноз – москвичи выиграют во второй четверти.