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Индиана – Бруклин. Прогноз на матч (06.01.2017)
Дата события: 06 января 02:00

Индиана Пэйсерс примут Бруклин Нетс в рамках регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. Индиана набрала отличную форму, выиграв в трех последних поединках, и тем самым закрепившись в зоне плей-офф – не удивительно, что именно Пэйсерс являются явными фаворитами предстоящей встречи.


Тем более Бруклин расположился на 15-й строчке турнирной таблицы Восточной конференции, то есть команда в самом подвале. Нетс уступили уже в 25-ти поединках, проиграл Бруклин и в предыдущих 3-х матчах, не преодолевая отметку ста набранных очков.


Индиана не выглядела безупречно в обороне после Рождества, поэтому Бруклина наверняка получит шанс сыграть результативно, что, конечно не означает успешного исхода для гостей в итоге. Скорее всего, Индиана на протяжении всего игрового времени будет контролировать ситуацию на площадке, не позволяя сопернику уйти в отрыв. В концовке матча, возможно, середине 4-й четверти, Индиана прибавит, за счет чего и победит, например, в 10-15 очков.

Предлагаем сделать ставку на исход «индивидуальный тотал очков Индианы Пэйсерс больше 112,5» за высокий коэффициент 1,85 от букмекерской конторы Париматч.
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