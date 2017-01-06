Вашингтон – Коламбус. Прогноз на матч (06.01.2017)

Вашингтон примет Коламбус в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Команды расположились в зоне плей-офф Восточной конференции, причем гости по предстоящей встрече находятся в лидерах, опережая 5-й Вашингтон на 7 очков.





Несмотря на свое солидное преимущество, Коламбус не считается фаворитом противостояния. А ведь в 16-ти поединках подряд Колумбус не знает поражений, 6 раз до сегодняшнего дня выиграв в основное время. Вашингтон постарается прервать столь впечатляющую серию соперника, продолжив свою – на данный момент в активе Кэпиталз три виктории кряду.





Скорее всего, предстоящая встреча порадуем обилием заброшенных шайб, ведь ни одна из сторон не относится к поединку, как к очередному – и Вашингтон и Коламбус ставят перед собой цель выиграть уверенно, а может и разгромно.





Прошлые матчи между Вашингтоном и Коламбусом проходили в равной борьбе, например, в ноябре Кэпиталз дважды уступили, но с разницей в одну шайбу – на выезде после овертайма, а дома в основное время.