Атлетик Бильбао – Барселона. Прогноз на матч (05.01.2017)

Атлетик Бильбао примет Барселону в первом матче 1/8 финала Кубка Испании. В позапрошлом сезоне команды встретились в главном поединке этого турнира и каталонцы» тогда обыграли басков 3:1.





Но встреча проводилась на нейтральном поле, в Бильбао же Барселона всегда испытывает трудности. Например, в августе 2015-го «сине-гранатовые» в гостях были разбиты Атлетиком 4:0, после этого в трех матчах подряд в «Стране Басков» Барса оказывалась сильнее, впрочем побеждала минимально – 1:0, 2:1 и 1:0.





Традиционно мощно играет Атлетик на своем поле и в этом сезоне. В 6-ти последних домашних поединках подряд Бильбао выиграл, только против Вильярреала отличившись меньше 2-х раз. Предположим, что Атлетик забьет и Барселоне, сыграв в атакующей манере. Наверняка хозяева предпримет попытку поразить ворота соперника уже в первом тайме, ведь пропустив первым, Атлетик рискует быть обыгранным Барселоной на классе – каталонцы могут поймать кураж. Ну а гости по умолчанию не уйдут с поля без гола, на это и ставка.