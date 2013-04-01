Перт Глори – Веллингтон Феникс. Прогноз на матч (05.01.2017)

Перт Глори примет Веллингтон Феникс в матче Чемпионата Австралии. Команды не входят в число топ на данный момент, в последнее время достаточно часто играя вничью. Перт Глори в турнирной таблице выше соперника, но сыграла команда 13 поединков, тогда как Веллингтон Феникс 12 встреч.





Стоит отметить оборонительный стиль игры гостей – Веллингтон мало забил, но и пропустил не так уж много. При этом в трех последних матчах этот коллектив дважды разошелся с соперниками миром 2:2, что дает повод предполагать высокую результативность и сейчас.





В октябре Перт Глори дома обыграл Веллингтон Феникс 2:0, в двух поединках до этого успех также праздновал Перт Глори, только в 1 мяч. Скорее всего, минимально выиграют хозяева и сейчас, не сохранив свои ворота в неприкосновенности. Предположим, что Веллингтон Феникс отличиться ровно один раз.