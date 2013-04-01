06:15 (+3) 05 January 2017
Логин
Пароль
Регистрация! Забыли пароль?
Перт Глори – Веллингтон Феникс. Прогноз на матч (05.01.2017)
Дата события: 05 января 12:00

Перт Глори примет Веллингтон Феникс в матче Чемпионата Австралии. Команды не входят в число топ на данный момент, в последнее время достаточно часто играя вничью. Перт Глори в турнирной таблице выше соперника, но сыграла команда 13 поединков, тогда как Веллингтон Феникс 12 встреч.


Стоит отметить оборонительный стиль игры гостей – Веллингтон мало забил, но и пропустил не так уж много. При этом в трех последних матчах этот коллектив дважды разошелся с соперниками миром 2:2, что дает повод предполагать высокую результативность и сейчас.


В октябре Перт Глори дома обыграл Веллингтон Феникс 2:0, в двух поединках до этого успех также праздновал Перт Глори, только в 1 мяч. Скорее всего, минимально выиграют хозяева и сейчас, не сохранив свои ворота в неприкосновенности. Предположим, что Веллингтон Феникс отличиться ровно один раз.

Предлагаем сделать ставку на исход «обе команды забьют» за высокий коэффициент 1,5 от букмекерской конторы 1хбет.
Сделать ставку
Новости



Наш чат
Комментировать могут только зарегистрированные пользователи

Disqus
Facebook
Rambler's Top100