Авангард – Витязь. Прогноз на матч (05.01.2017)

Авангард примет Витязь в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Омский коллектив находится на второй строчке турнирной таблицы Восточной конференции, но в последних двух поединках команда проиграла, что ставит под сомнения перспективы хозяев на победу сейчас.





К тому же Витязь более мотивирован, занимая 8-ю строчку турнирной таблицы Западной конференции, и только на несколько пунктов опережая клубы из нижней половины. В борьбе за место в плей-офф Витязь намерен выиграть в предстоящем матче, пусть и гостевом для себя. Предположим, что показав свою лучшую игру, подольская команда способна победить, но, конечно, более вероятным исходом смотрится виктория номинального фаворита с разницей в 2 шайбы.





Витязь если и проигрывал Авангарду в последние годы, то сохранял лицо. Например, в сентябре омичи оказались сильнее Витязя 3:2 в Подольске, а год назад Авангард победил 3:1, то есть, снова в малорезультативном поединке. Прогноз – не случиться обилия заброшенных шайб и сейчас, а в основное время встречи не исключена ничья.