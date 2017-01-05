Швеция U20 – Канада U20. Прогноз на матч (05.01.2017)

Швеция сыграет с Канадой в полуфинале молодежного Чемпионата Мира по хоккею. Несмотря на домашний турнир, а также заведомо статус фаворита каждого крупного первенства, канадцы не являются явными претендентами на победу на стадии ½.





А все потому, что соперник «кленовых листьев» по предстоящей встрече великолепно выглядит на турнире, выиграв абсолютно во всех поединках. Стоит отметить уверенный стиль побед Швеции, ведь каждый раз преимущество скандинавов составляло минимум две шайбы, а в четвертьфинале команда разобралась со Словакией, забросив 8 шайб – 8:3.





Сюда можно добавить и разгромную викторию шведов над канадцами в товарищеской встрече в августе 5:1, да и в прошлом году Швеция оказалась сильнее «родоначальников хоккея» на Чемпионате Мира 5:2.





И все же дома Канада не имеет права уступить, хоть и обыграть мощных шведов уверенно хозяевам не удастся. Предположим, что «кленовые листья» начнут поединок активнее, отдадут преимущество сопернику во втором периоде, но додавят шведов в концовке.