США U20 – Россия U20. Прогноз на матч (04.01.2017)

В полуфинале молодежного Чемпионата Мира по хоккею сыграют сборные США и России. Команды встретились на групповой стадии, и американцы, будучи явными фаворитами поединка, не без проблем оказались сильнее 3:2.





Сборной США букмекеры отдают предпочтение и сейчас, только на этот раз цена победы намного выше, а значит, и действовать соперники будут в ином ключе. Россия после той встречи выиграла дважды, не пропустив ни от словаков (2:0) в решающем матче группового этапа, ни от датчан в четвертьфинале турнира (4:0), тогда как США на волне успеха обыграла Канаду (3:1), но испытала сложности против Швейцарии, одолев европейцев только в одну шайбу – 3:2. Стоит отметить, что американцы дважды отличились в большинстве, скорее всего, Россия из этого сделает вывод.





Предположим, что США начнет встречу активнее, но россияне перехватят инициативу и, возможно, даже выйдут вперед, например, во второй 20-минутке. Прогноз – Россия как минимум не провалит середину матча, забросив во втором периоде.