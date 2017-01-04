Реал Мадрид – Севилья. Прогноз на матч (04.01.2017)

Мадридский Реал примет Севилью в первом матче 1/8 финала Кубка Короля. В прошлом сезоне столичный клуб так и не смог должным образом побороться за титул, будучи дисквалифицированным на ранней стадии. Это должно мотивировать «сливочных», которые по всем фронтам пока выглядят фаворитами.





Реал вышел без особых проблем в плей-офф Лиги Чемпионов, команда выиграла Клубный чемпионат мира и уверенно лидирует в испанской Примере, не проиграв ни в одном из турниров ни единого поединка. Не совсем понятно, кто же сможет остановить такой Мадрид, возможно Севилья, но не в гостях уж точно.





Под руководством Хорхе Сампаоли Севилья прибавила в матчах на выезде, по крайней мере, начав в них изредка побеждать. С Реалом команда еще в чемпионате не встречалась в этом сезоне в рамках чемпионата, но даже на нейтральном поле в поединке Суперкубка Европы уступила гранду 3:2, пусть и после дополнительного времени.





Предположим, что на «Сантьяго Бернабеу» Реал не оставит шансов сопернику, возможно даже разгромив Севилью, как, например, случилось в марте – в чемпионате команда Зидана деклассировала севильцев 4:0.