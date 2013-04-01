Реал Сосьедад – Вильярреал. Прогноз на матч (04.01.2017)

В первом матче 1/8 финала Кубка Короля сойдутся Реал Сосьедад и Вильярреал. Букмекеры отдают в этой паре предпочтение «желтой субмарине», но в конкретной встрече фаворитом является клуб из Сан-Себастьяна, который в 8-ми домашних поединках подряд не проигрывал.





Реал Сосьедад и Вильярреал вполне сопоставимые по классу команды, поэтому нередки между ними в очных встречах ничьи. Что же касается матчей в Сан-Себастьяне, то здесь статистика последнего времени не в пользу Сосьедада, чего, казалось, не стоило бы ожидать – хозяева в 6-ти играх подряд не добивались успеха.





Скорее всего, миром завершится и предстоящий поединок, причем не факт, что команды организуют взятие ворот друг друга. Вильярреал неплох в обороне, особенно когда действует от соперника, то есть, защищаясь большими силами. Так наверняка произойдет и сейчас, ведь «подводников» вполне устроит ничья, пусть даже в гостевой встрече им не удастся забить. Прогноз – как минимум первая 45-минутка не должна изобиловать моментами, максимум, на что сподобятся соперники – один мяч в концовке тайма.