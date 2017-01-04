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Тоттенхэм – Челси. Прогноз на матч (04.01.2017)
Дата события: 04 января 22:00

Тоттенхэм примет Челси в рамках 20-го тура английской Премьер-Лиги. Это завершающий поединок, который к тому же носит статус центрального, поэтому и обещает стать весьма интересным, особенно, если вернуться к статистике противостояний команд.


В прошлом сезоне Челси и Тоттенхэм дважды поделили очки, вот только на поле «шпор» зрители голов так и не увидели - 0:0. Интересно, что до этого Тоттенхэм дома деклассировал Челси в сверхрезультативном матче 5:3, и, кстати, тот поединок прошел 1-го января.


Учитывая турнирное положение команд, выиграть постараются как одни, так и другие, только за три очка будут биться лондонцы. Челси находится в превосходной форме, одержав уже 13 побед подряд, но «аристократы» не считаются фаворитами противостояния, ведь и «шпоры» сейчас в ударе, пусть и не со столь фееричной успешной серией в активе – 4 виктории кряду.


Оба коллектива результативно проводили свои прошлые встречи, наверняка обилием голов порадует и предстоящий матч, в котором не исключена ничья. Прогноз – соперники поделят очки, отличившись в итоге по 2 раза.

Предлагаем сделать ставку на исход «обе команды забьют» за высокий коэффициент 1,77 от букмекерской конторы Париматч.
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