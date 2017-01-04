Югра – Торпедо. Прогноз на матч (04.01.2017)

Югра примет Торпедо в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Нижегородский коллектив выиграл в прошлом поединке, сохранив за собой третью строчку турнирной таблицы Западной конференции после СКА и ЦСКА, что весьма почетно. Успехом завершилась и последняя встреча Югры, которая оказалась сильнее Сибири 3:2. Вот только клуб их Ханты-Мансийска остается на 14-м месте Восточной конференции, не имея шансов значительно улучшить свои позиции.





Торпедо фаворит матча, что обусловлено положением команд, но вряд ли стоит отдавать явное предпочтение нижегородцам, не учитывая статистику очных встреч. Югра неплохо смотрится против торпедовцев на своем льду, почти всегда дома обыгрывая гостей. Так, например, случилось в сентябре прошлого года (3:2), с таким же счетом взяли верх югорчане и до этого – в 2014-м.





Предположим, что предстоящая игра окажется равной, если один из коллективов и выиграет в основное время, то лишь в одну шайбу. Да, Торпедо вроде бы фаворит и виктория для них выглядит будничной, но ставку с подстраховкой сделаем на хозяев.