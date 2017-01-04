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Детройт – Индиана. Прогноз на матч (04.01.2017)
Дата события: 04 января 02:30

Детройт примет Индиану в рамках регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. Команды конкурируют между собой за выход в плей-офф, пока Пэйсерс в этой борьбе более успешен, занимая 8-ю строчку на Востоке, тогда как Пистонс только 11-е, имея на один поединок больше соперника.


Индиана выиграла в двух предыдущих встречах, дома уверенно деклассировав Орландо Мэджик и Чикаго Буллз. Что же касается гостевых матчей, то в них статистика Индианы далеко не лучшая, особенно в последнее время – три поражения подряд, причем только против Вашингтона Пэйсерс, можно сказать, сопротивлялись.


Скорее всего, бой Индиана даст в предстоящем поединке, по крайней мере, несколько недель назад команда уже праздновала успех в Детройте, обыграв местный коллектив 105:90. Предположим, что Индиана снова преодолеет барьер ста очков, набрав, например, 105 пунктов, на это и ставка.

Предлагаем сделать ставку на исход «индивидуальный тотал очков Индианы больше 102,5» за коэффициент 1,9 от букмекерской конторы Париматч.
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