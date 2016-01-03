Борнмут – Арсенал. Прогноз на матч (03.01.2016)

Борнмут примет Арсенал в рамках 20-го тура английской Премьер-Лиги. «Канониры» накануне обыграли Кристал Пэлас на своем поле со счетом 2:0, что позволило команде переместиться на 3-ю строчку турнирной таблицы. Борнмут находится на 10-м месте, что скромный коллектив вполне может устраивать.





На своем поле Борнмут постарается не проиграть, ничья хозяев устроит вполне. А вот Арсенал во что бы то ни стало должен выигрывать, ведь в чемпионской гонке «канониры» уступают Челси 9 очков, да и от Ливерпуля отстают на 3 пункта. Не стоит забывать и о преследователях, среди которые клубы из Манчестера, а также принципиальный соперник Арсенала Тоттенхэм.





В этом сезоне Арсенал дома разобрался с Борнмутом 3:1, хотя не сказать, что виктория была добыта уж очень легко. Даже будучи хозяевами встречи, подопечные Арсена Венгера позволяли сопернику многое у своих ворот, до 90-й минуты вели только в один мяч, рискуя пропустить от Борнмута и потерять очки. Сложности будут у Арсенала с завоеванием трех пунктов и сейчас, хотя все равно класс гранда скажется.