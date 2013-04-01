Лас-Пальмас – Атлетико Мадрид. Прогноз на матч (03.01.2017)

Лас-Пальмас примет Атлетико Мадрид в первой встрече двухматчевого противостояния стадии 1/8 финала Кубка Короля. Столичный клуб является явным фаворитом в этой паре, причем намного ниже коэффициенты на победу «матрасников» и в предстоящем поединке.





И все же столь очевидное предпочтение отдавать Атлетико не стоит, учитывая умение островитян против любого соперника дома играть с позиции силы. В этом сезоне Лас-Пальмас еще ни разу не проиграл на своем поле, даже с мадридским Реалом разошелся миром (2:2). Да, год назад Лас-Пальмас, будучи хозяином, был бит Атлетико 3:0 в чемпионате, но, предположим, что подобного не случиться сейчас.





Команда Диего Симеоне в последних официальных встречах на выезде проигрывала, не отличившись как против Баварии в Лиге Чемпионов, так и против Вильярреала в Ла Лиге. Лас-Пальмасу Атлетико наверняка забьет, но и хозяева не уйдут с поля без гола, поэтому прогноз – результативная ничья, например, 1:1 или даже 2:2.