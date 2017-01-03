Валенсия – Сельта. Прогноз на матч (03.01.2017)

Валенсия примет Сельту в первом матче 1/8 финала Кубка Испании. Дома «летучие мыши» выступят в качестве фаворита, но это не значит, что в противостоянии букмекеры отдают предпочтение именно Валенсии. Сельта котируется выше своего соперника, и этому есть веские причины, главная из которых – игра команд в текущем сезоне.





После 16-ти туров в Примере Сельта расположилась на 13-й строчке турнирной таблицы, но был бы клуб из Виго значительно выше, не проиграв в предыдущих двух поединках чемпионата. Валенсия, в свою очередь, проваливает второй сезон подряд, на данный момент в Ла Лиге занимая лишь 17-ю строчку, набрав равное количество очков с хихонским Спортином – командой из зоны вылета.





Валенсии ничего другого не остается, кроме как спасать сезон хорошим выступлением в Кубке страны, ну и, конечно, не вылететь из Примеры. Сельта менее мотивирована, ведь она продолжает борьбу в Лиге Европы, да и в чемпионате команда претендует на высокие места, нужно только выиграть несколько раз подряд. В предстоящей встрече отдадим предпочтение именно Валенсии, но ставку предлагаем сделать с подстраховкой.