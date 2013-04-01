Вест Хэм – Манчестер Юнайтед. Прогноз на матч (02.01.2017)

Вест Хэм примет Манчестер Юнайтед в матче 20-го тура английской Премьер-Лиги. «Красные дьяволы» продолжают свое победное шествие, выиграв в пяти поединках чемпионата подряд. Это позволило команде Моуриньо значительно оторваться от преследователей, но Юнайтед так и не поднялся выше 6-й позиции.





А вот Вест Хэм на порядок улучшил положение, выиграв в трех встречах подряд. Но накануне лондонцы уступили в Лестере, тем самым не воспользовавшись шансом переместиться в верхнюю половину турнирной таблицы. Скорее всего, не добьется успеха Вест Хэм и в предстоящей встрече, хотя дома команда как минимум на ничью может надеяться.





В прошлый раз на своем поле Вест Хэм с Юнайтед разобрался, обыграв грозного соперника 3:2. Предыдущий же поединок на «Олд Траффорд» завершился разгромом лондонцев – в октябре они были биты Юнайтед со счетом 4:1. Предположим, что обе команды смогут отличиться в предстоящем матче, исход же противостояния прогнозировать сложнее.