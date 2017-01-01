Арсенал – Кристал Пэлас. Прогноз на матч (01.01.2017)

Арсенал примет Кристал Пэлас в матче 19-го тура английской Премьер-Лиги. У «канониров» традиционно много травмированных, но это ни коим образом не сказалось на котировках букмекеров – Арсенал явный фаворит встречи. А все потому, что соперник «пушкарей» расположился в нижней части турнирной таблицы, в предыдущих 4-х поединках Кристал Пэлас не выиграл ни разу, да и, кстати, у команды также есть проблемы с составом. Сам Арсенал ведет борьбу за чемпионство, хоть он и несколько сдал в начале декабря, по-прежнему котируется высоко.





Интересная обстоятельство – в предыдущих 6-ти очных встречах команды на двоих забивали 2 или 3 мяча. В прошлом сезоне Арсенал в гостях оказался сильнее Кристал Пэлас 2:1, а вот дома победить не смог – ничья 1:1 с голом Боласи в концовке матча.





Скорее всего, подобная результативность придется и на предстоящий поединок. Арсенал выступит в качестве явного фаворита, именно «канонирам» и стоит отдать предпочтение. Прогноз – победа Арсенала 2:0 или 2:1, ставка на тотал голов хозяев.