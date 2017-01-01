Уотфорд – Тоттенхэм. Прогноз на матч (01.01.2017)

Уотфорд примет Тоттенхэм в рамках 19-го тура английской Премьер-Лиги. «Шпоры» расположились в верхней части турнирной таблицы, но не в зоне Лиги Чемпионов, а значит, пока не могут свое положение назвать идеальным и радужным.





А вот от Уотфорда сложно ожидать чего-то большего, кроме как места в середине таблицы. В предыдущих трех турах команда не выигрывала, но это не помешало Уотфорду сохранить довольно неплохие позиции и перспективы по итогам сезона не вылететь.





В предстоящей встрече Тоттенхэм наверняка сыграет с позиции силы, постарается еще в первом тайме деклассировать соперника, отличившись, например, 2 раза. Скорее всего, вторая половина поединка не окажется столь богатой на забитые мячи, да и вообще, не факт, что «верх» в итоге будет пробит. В прошлом сезоне, а именно в феврале, Тоттенхэм на своем поле отличился всего лишь однажды, чего, впрочем, хватило для победы (1:0). Предположим, что на классе выиграет фаворит и сейчас.