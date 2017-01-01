Торонто – Детройт. Прогноз на матч (01.01.2017)

Торонто примет Детройт в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Весьма престижно выигрывать поединки Зимней Классики, а предстоит именно такая встреча, то есть, команды приложат максимум усилий для победы.





Букмекеры не выделяют явного фаворита в паре, хотя Торонто, как кажется, мог бы считаться таковым, учитывая домашний статус матча для канадцев, а также их более высокую позицию в турнирной таблице Восточной конференции.





Торонто расположился на 10-й строчке, имея неплохие шансы подняться в зону плей-офф, так как команда провела на несколько поединков меньше прямых конкурентов. Ко всему прочему Торонто выиграл в 4-х встречах подряд, пятая виктория не станет неожиданностью, особенно, учитывая нестабильность Детройта.





Предположим, что Детройт в одном из периодов обязательно выиграет, но это не поможет гостям избежать итоговой неудачи. Прогноз – три очка окажутся в копилке Торонто, который с большей ответственностью отнесется к своим возможностям отличиться.