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Торонто – Детройт. Прогноз на матч (01.01.2017)
Дата события: 01 января 22:00

Торонто примет Детройт в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Весьма престижно выигрывать поединки Зимней Классики, а предстоит именно такая встреча, то есть, команды приложат максимум усилий для победы.


Букмекеры не выделяют явного фаворита в паре, хотя Торонто, как кажется, мог бы считаться таковым, учитывая домашний статус матча для канадцев, а также их более высокую позицию в турнирной таблице Восточной конференции.


Торонто расположился на 10-й строчке, имея неплохие шансы подняться в зону плей-офф, так как команда провела на несколько поединков меньше прямых конкурентов. Ко всему прочему Торонто выиграл в 4-х встречах подряд, пятая виктория не станет неожиданностью, особенно, учитывая нестабильность Детройта.


Предположим, что Детройт в одном из периодов обязательно выиграет, но это не поможет гостям избежать итоговой неудачи. Прогноз – три очка окажутся в копилке Торонто, который с большей ответственностью отнесется к своим возможностям отличиться.

Предлагаем сделать ставку на исход «победа Торонто в матче» за коэффициент 1,83 от букмекерской конторы Винлайнбет.
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