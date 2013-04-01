Сидней Уондерерс – Перт Глори. Прогноз на матч (01.01.2017)

Сидней Уондерерс примет Перт Глори в матче Чемпионата Австралии. После 12-ти туров команды расположились в середине турнирной таблицы Лиги А, значительно отстав от группы лидеров. Задачей минимум для Сиднея и Перт Глори станет итоговое место в топ-6 чемпионата, а сейчас хозяева только на 7-й строчке.





Для Сиднея очень важно победить в предстоящем матче, а дома сделать это, как кажется, несколько проще. Предположим, что Сидней начнет поединок активнее, еще до перерыва создав гандикап в счете.





Очные встречи соперников до этого зачастую радовали результативностью, не станет исключением и стартовый матч коллективов в 2017-м году, наверняка «верх» будет пробит, а хозяева выиграют минимально, например, 2:1, как это случилось в феврале. Конечно, ничья также имеет право считываться основным прогнозом, ведь побед у Сиднея пока только две, а вот миром этот коллектив расходился в 7-ми случаях, но здесь все-таки стоит рискнуть.