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Шарлотт – Кливленд. Прогноз на матч (01.01.2017)
Дата события: 01 января 02:00

Шарлотт Хорнетс примут Кливленд Кавальерс в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. В важнейшем для себя поединке на Рождество Кавс обыграли дома Голден Стэйт Уорриорз с разницей в одно очко, но уже на следующий день были биты Детройтом на выезде. И все же фиаско никак не сказалось на турнирном положении команды, тем более Кливленд накануне оказался сильнее своего прямого конкурента в борьбе за лидерство на Востоке – Бостона.

 

Шарлотт на данный момент находится в зоне плей-офф Восточной конференции. Довольно неплохо действовали Хорнетс в последнее время, выиграв в 5-ти поединках из 6-ти предыдущих. Стоит отметить низкую результативность команды в победном для себя прошлом матче против Майами, скорее всего, отметку 100 очков не преодолеют Хорнетс и в предстоящей встрече, которая с высокой долей вероятности завершится для хозяев неудачей. Прогноз – уверенная победа Кливленда в матче, например, 100:93, как это случилось в ноябре, но вряд ли 116:105, как это было в декабре.

Предлагаем сделать ставку на исход «индивидуальный тотал очков Шарлотт меньше 99,5» за коэффициент 1,85 от букмекерской конторы Париматч.
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