Шарлотт – Кливленд. Прогноз на матч (01.01.2017)

Шарлотт Хорнетс примут Кливленд Кавальерс в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. В важнейшем для себя поединке на Рождество Кавс обыграли дома Голден Стэйт Уорриорз с разницей в одно очко, но уже на следующий день были биты Детройтом на выезде. И все же фиаско никак не сказалось на турнирном положении команды, тем более Кливленд накануне оказался сильнее своего прямого конкурента в борьбе за лидерство на Востоке – Бостона.

Шарлотт на данный момент находится в зоне плей-офф Восточной конференции. Довольно неплохо действовали Хорнетс в последнее время, выиграв в 5-ти поединках из 6-ти предыдущих. Стоит отметить низкую результативность команды в победном для себя прошлом матче против Майами, скорее всего, отметку 100 очков не преодолеют Хорнетс и в предстоящей встрече, которая с высокой долей вероятности завершится для хозяев неудачей. Прогноз – уверенная победа Кливленда в матче, например, 100:93, как это случилось в ноябре, но вряд ли 116:105, как это было в декабре.