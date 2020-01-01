Россия U20 – Словакия U20. Прогноз на матч (01.01.2017)

Россия сыграет со Словакией на молодежном Чемпионате Мира. Команды проиграли по два поединка на групповой стадии, уступив Канаде и США. Но, в отличие от своего предстоящего соперника, Россия выглядела против североамериканских сборных достойно, уступив в две шайбы канадцам и минимально Соединенным Штатам, словаки же были биты разгромно.





Конечно, Россия котируется выше Словакии, а учитывая турнирное положение команд, побеждать номинальным хозяевам нужно обязательно. Скорее всего, никаких неожиданностей здесь не произойдет – Россия уверенно выиграет, отличившись минимум 4 раза против соперника, который в пассиве имеет 12 пропущенных шайб.





Отметим, что и с результативностью у словаков есть определенные проблемы. Команда отличилась 6 раз, но 4 шайбы ими были заброшены в ворота Латвии – явного аутсайдера группы. Скорее всего, в матче с Россией Словакия разразится всего одной шайбой. Прогноз – виктория фаворита 4:1.