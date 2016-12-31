США U20 – Канада U20. Прогноз на матч (31.12.2016)

На молодежном Чемпионате Мира по хоккею сыграют сборные США и Канады. Конечно, это центральная встреча 4-го тура группового этапа, да и, возможно, всей стадии, ведь сойдутся главные претенденты на трофей, которые на данный момент выиграли по 3 поединка из 3-х проведенных.





Канада более результативна, отличившись уже 20 раз, тогда как «звездно-полосатые» забросили 14 шайб. У канадцев было на несколько часов отдыха меньше, но это ни коим образом не сказалось на котировках букмекерских контор – «кленовые листья» явные фавориты противостояния.





Отметим, что в августе команды провели последнюю очную встречу, которая завершилась разгромной победой сборной США. Скорее всего, на этот раз Канада предстанет во всей красе, деклассировав принципиального соперника более чем уверенно, например, в 2-3 шайбы. В качестве ставки выберем исход с подстраховкой.