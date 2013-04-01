Ливерпуль – Манчестер Сити. Прогноз на матч (31.12.2016)

Ливерпуль примет Ман Сити в центральном матче Премьер-Лиги последнего дня 2016-го года. В 18-ти поединках команды выиграли по 12 раз, но «красные» потерпели только два поражения, тогда как «горожане» трижды уступили, поэтому и в турнирной таблице Ливерпуль выше.





Команда Юргена Клоппа находится на 2-й строчке, отставая от лидирующего Челси на 6 пунктов. Ман Сити расположился вслед за Ливерпулем, но позиции манкунианцев довольно шаткие, учитывая плотность в лидирующей группе.





Только победа в предстоящей встрече устроит как одну, так и вторую стороны, букмекеры оценивают шансы хозяев на викторию более высокими. Отметим, что в прошлом сезоне на «Энфилде» Ливерпуль разгромил Сити 3:0, возможно, именно результатом того матча обусловлены сегодняшние котировки. Тогда, кстати, участие в поединке не принял Коутиньо, не сыграет бразилец и в предстоящем матче. Без своей «десятки» Ливерпуль, как кажется, не сможет на протяжении всей игры действовать с позиции силы, а значит, хозяева отдадут преимущество сопернику, например, во второй половине первого тайма.