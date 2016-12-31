Челси – Сток Сити. Прогноз на матч (31.12.2016)

Челси примет Сток Сити в рамках 19-го тура английской Премьер-Лиги. «Аристократы», кажется, просто непобедимыми, хотя в чемпионате команда все-таки имеет в пассиве две неудачи. Но в последнее время «синие» только выигрывают, уверенно вырвавшись в лидеры сильнейшей лиги в мире.





На данный момент преимущество Челси над преследователями составляет 6 и более очков. Очень мало команда Антонио Конте пропускает, а в 4-х поединках подряд лондонцы сохраняли свои ворота в неприкосновенности. Весьма вероятно, что не отличится против Челси и Сток Сити, который в 4-х предыдущих матчах не добивался успеха, опустившись на 13-е место в таблице.





В прошлом сезоне Сток Сити удачно выступил против Челси, обыграв «синих» в Кубке футбольной лиги по пенальти (основное время 1:1), в чемпионате страны на своем поле (1:0), а также поделив очки с грандом в гостях (1:1). Прогноз – нелегко придется Челси и сейчас, что предполагает вязкую игру, а значит, и отсутствие большого количества голов.