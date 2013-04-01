Манчестер Юнайтед – Мидлсбро. Прогноз на матч (31.12.2016)

Манчестер Юнайтед примет Мидлсбро в рамках 19-го тура английской Премьер-Лиги. «Красные дьяволы» выиграли в 4-х поединках чемпионата подряд, но так и не поднялись в еврокубковую зону. Зато манкунианцы значительно повысили свои шансы на успешный для себя сезон, выход в Лигу Чемпионов является целью номер один для команды Жозе Моуриньо.





Мидлсбро же главное не вылететь, а это вполне вероятно, учитывая выступление команды в последнее время. Мидлсбро проиграл Саутгемптону и Ливерпулю, а после виктории над Суонси был обыгран в гостях Бернли. Стоит отметить, что в неудачных встречах Мидлсбро так ни разу не отличился, скорее всего, не поразят гости и ворота Юнайтед, уступив гранду.





Чуть более года назад в рамках Кубка футбольной лиги Мидлсбро на «Олд Траффорд» в серии пенальти оказался сильнее Юнайтед, сыграв вничью с «красными дьяволами» 0:0 в основное время. Скорее всего, малорезультативным получится и предстоящий матч, в котором хозяева все-таки возьмут реванш.