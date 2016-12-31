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Лестер – Вест Хэм. Прогноз на матч (31.12.2016)
Дата события: 31 декабря 17:00

Лестер примет Вест Хэм в матче 19-го тура английской Премьер-Лиги. У хозяев не сыграет в предстоящей встрече только один игрок основы, но зато какой – Варди, получивший накануне красную карточку. Без своего лидера нападения «лисы» вряд ли могут рассчитывать на фирменные контратаки, а если все же Лестеру будут удаваться быстрые выходы из обороны, то эффективность не окажется столь высокой, как всегда.


У Вест Хэма большие проблемы с составом, но отличная форма команды в последнее время не позволяет ее записать в явные аутсайдеры встречи. Лондонцы выиграли в трех поединках подряд, пропустив только один мяч – от Суонси в прошлом туре, на выезде деклассировав валлийцев в итоге 4:1.


Ранее большинство очных встреч Лестера и Вест Хэма завершались результативно, предположим, что обе команды отличатся и сейчас, только вероятность «низа» все равно остается. Лестер не устроит в домашнем матче ничья, ведь в таком случае действующий чемпион может опуститься совсем близко к зоне вылета, да и сейчас турнирное положение «лис» плачевное – они только 16-е. Но ничья как раз-таки и случиться, такой прогноз.

Предлагаем сделать ставку на исход «обе команды забьют» за коэффициент 1,68 от букмекерской конторы Вильям Хилл.
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