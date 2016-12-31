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Рейнджерс – Селтик. Прогноз на матч (31.12.2016)
Дата события: 31 декабря 14:15

Рейнджерс примет Селтик в рамках 21-го тура шотландской Премьер-Лиги. Команды находятся на лидирующих позициях в чемпионате, но преимущество Селтика над своим извечным соперником составляет 16 очков.


Несомненно, Рейнджерс не может сейчас на равных конкурировать с Селтиком, это касается, кстати, не только турнира в целом, но и конкретного матча. В нем гости явные фавориты, хоть «рейнджеры» и находятся в неплохой форме. Селтик же в 19-ти поединках чемпионата только однажды потерял очки, в 6-ти встречах подряд команда выиграла, пропустив лишь от Патрика и Данди.


В этом сезоне Селтик уже два раза выиграл у Рейнджерс, причем дома разгромил соперника 5:1. Гостевой поединок для Селтика, который состоялся в октябре, завершился минимальной викторией «зелено-белых» 1:0, подобный исход стоит ожидать и сейчас, разве что матч окажется более богатым на голы.

Предлагаем сделать ставку на исход «победа Селтика» за коэффициент 1,8 от букмекерской конторы Вильям Хилл.
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