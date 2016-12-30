Халл Сити – Эвертон. Прогноз на матч (30.12.2016)

Халл Сити примет Эвертон в матче 19-го тура английской Премьер-Лиги. Выиграв в прошлом матче чемпионата у Лестера в гостях, «ириски» поправили свое турнирное положение и теперь являются главным преследователем группы лидеров, которая состоит из 6-ти команд.





Халл Сити расположился на последней строчке, что делает шансы Эвертона на успешный исход матча для себя более реальными. «Тигры» в трех поединках подряд терпели поражения, пропустив в общей сложности 7 мячей, не отличившись ни разу. Вероятно, что не поразят ворота соперника футболисты Халла и сейчас, тем более Эвертон довольно неплох в обороне, если и пропуская, то вследствие напора мощной атаки, например, как случилось против Арсенала или Ливерпуля.





Халл Сити выиграл у Эвертона в сезоне 2014/2015 со счетом 2:0, но, предположим, что снова повторить свой успех «тиграм» не удастся. «Ириски» мотивированы забрать себе 3 очка, они, как кажется, нашли свою игру, а значит, будут доминировать в выездном поединке. Прогноз – в итоге Эвертон победит в 2 мяча.