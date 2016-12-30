Ньюкасл – Ноттингем. Прогноз на матч (30.12.2016)

Ньюкасл Юнайтед примет Ноттингем Форест в рамках 24-го тура английского Чемпионшипа. «Сороки» не так давно потеряли лидерство, на своем поле в прошлом туре уступив Шеффилду Уэнсдей 1:0, тогда как главный конкурент Ньюкасла за первую строчку, Брайтон, оказался сильнее КПР 3:0, тем самым продлив свою успешную серию до 4-х побед.





И все равно Ньюкасл остаётся главным претендентом на итоговую первую строчку, соответственно, прямой выход в Премьер-Лигу. Ноттингем Форест таких перспектив не имеет – гостям бы не вылететь вовсе, ведь на данный момент они 18-е в турнирной таблице.





В последнее время Ноттингем Форест не радует хорошими результатами и игрой – команда уступила в 3-х матчах из 4-х, довольно много пропускала, опустилась к зоне вылета. Конечно, в предстоящей встрече аутсайдера устроит ничья, вот только против мотивированного Ньюкасла ему придется очень сложно, скорее всего, задача Ноттингема не уступить будет провалена. Прогноз – уверенная победа Ньюкасла, например, 2:0.