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Ньюкасл – Ноттингем. Прогноз на матч (30.12.2016)
Дата события: 30 декабря 21:45

Ньюкасл Юнайтед примет Ноттингем Форест в рамках 24-го тура английского Чемпионшипа. «Сороки» не так давно потеряли лидерство, на своем поле в прошлом туре уступив Шеффилду Уэнсдей 1:0, тогда как главный конкурент Ньюкасла за первую строчку, Брайтон, оказался сильнее КПР 3:0, тем самым продлив свою успешную серию до 4-х побед.


И все равно Ньюкасл остаётся главным претендентом на итоговую первую строчку, соответственно, прямой выход в Премьер-Лигу. Ноттингем Форест таких перспектив не имеет – гостям бы не вылететь вовсе, ведь на данный момент они 18-е в турнирной таблице.


В последнее время Ноттингем Форест не радует хорошими результатами и игрой – команда уступила в 3-х матчах из 4-х, довольно много пропускала, опустилась к зоне вылета. Конечно, в предстоящей встрече аутсайдера устроит ничья, вот только против мотивированного Ньюкасла ему придется очень сложно, скорее всего, задача Ноттингема не уступить будет провалена. Прогноз – уверенная победа Ньюкасла, например, 2:0.

Предлагаем сделать ставку с подстраховкой на исход «победа Ньюкасла» за высокий коэффициент 1,43 от букмекерской конторы Вильям Хилл.
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