Спортинг – Варзим. Прогноз на матч (30.12.2016)

Лиссабонский Спортинг примет клуб Варзим во втором туре группового этапа Кубка португальской лиги. Команды лидируют в квартете, причем менее известный для мировой общественности Варзим по дополнительным показателям пока выше соперника.





Наверняка все изменится после предстоящей встречи. Спортинг дома уступил в прошлой раз в чемпионате, а значит, гранд предпримет попытку реабилитироваться перед болельщиками, обыграв в Кубке Португалии Варзим как можно увереннее. Скорее всего, дело здесь не обойдется без разгрома, несмотря даже на неплохую форму гостей.





Варзим выиграл в трех матчах подряд, забивая исключительно по 2 мяча. Против команды уровня Спортинга Варзиму, конечно, не удастся быть столь же результативным, если гости и отличаться, то максимум однажды. От Спортинга стоит ожидать 3-4 мяча, на индивидуальный тотал фаворита и стоит сделать ставку.