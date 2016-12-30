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Спортинг – Варзим. Прогноз на матч (30.12.2016)
Дата события: 30 декабря 23:15

Лиссабонский Спортинг примет клуб Варзим во втором туре группового этапа Кубка португальской лиги. Команды лидируют в квартете, причем менее известный для мировой общественности Варзим по дополнительным показателям пока выше соперника.


Наверняка все изменится после предстоящей встречи. Спортинг дома уступил в прошлой раз в чемпионате, а значит, гранд предпримет попытку реабилитироваться перед болельщиками, обыграв в Кубке Португалии Варзим как можно увереннее. Скорее всего, дело здесь не обойдется без разгрома, несмотря даже на неплохую форму гостей.


Варзим выиграл в трех матчах подряд, забивая исключительно по 2 мяча. Против команды уровня Спортинга Варзиму, конечно, не удастся быть столь же результативным, если гости и отличаться, то максимум однажды. От Спортинга стоит ожидать 3-4 мяча, на индивидуальный тотал фаворита и стоит сделать ставку.

Предлагаем сделать ставку на исход «индивидуальный тотал голов Спортинга больше 2,5» за коэффициент 1,7 от букмекерской конторы Париматч.
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